Кого в Одессе 20 февраля оставят без воды

В связи с необходимостью проведения работ по замене задвижки диаметром 600 мм по ул. Семёна Палия, 99а в Одессе 20 февраля будет прекращена подача воды отдельным потребителям города и области.

Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Сообщается, что в этот день с 09:00 до 24:00 не будет воды у потребителей по таким адресам:

— ул. Крымская, 56-70,

— ул. Семёна Палия, 84-96,

— ул. Академика Заболотного, 35-55,

— ул. Марсельская, 33-37,

— ул. 40 лет Обороны Одессы, 8,

— Десантный бульвар, 1-3, 2-18,

— с. Крыжановка, 1-3.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).