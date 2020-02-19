Кинолегенда о тральщике отправляется во всеукраинский допремьерный тур

Накануне выхода в кинопрокат военной экшн-драмы «Черкассы» состоятся премьерные показы фильма в городах Украины при участии творческой команды.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

«В отдельных городах тура к презентации картины присоединится командир «Черкасс» Юрий Петрович Федаш, который лично руководил тральщиком во время аннексии Крыма 2014 года. Премьерный тур начинается 21 февраля во Львове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в морской столице демонстрация фильма будет 24 февраля. Киноплощадкой для премьерных мероприятий станет Multiplex (Gagarin Plaza), а перед тем команда фильма встретится с моряками ВМС ВС Украины.

Уже 25 февраля дойдёт очередь и до столицы.

«Черкассы» — это художественный полнометражный фильм об одноимённом морском тральщике, который был заблокирован российскими войсками в бухте озера Донузлав во время аннексии Крыма, три недели оказывал сопротивление врагу и стал единственным из 9-ти украинских кораблей, который не спустил государственный флаг.

Фильм основан на реальных событиях в Крыму весной 2014 года.

Лента «Черкассы» создана при поддержке Госкино и Военно-морских сил ВСУ.

Всеукраинский кинотеатральный прокат начнётся 27 февраля 2020 года, в 6-ю годовщину аннексии Крыма.

Отмечается, что дистрибуцию ленты на территории Украины осуществляют компании MMD UA и FILM.UA Distribution.

Кстати. Фильм «Черкассы» уже был показан в Одессе в рамках прошлогоднего Одесского международного кинофестиваля.