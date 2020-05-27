На онлайн-платформе доступны фильмы из конкурса Одесского кинофестиваля

Одесский международный кинофестиваль и онлайн-платформа Takflix.com запускают совместный спецпроект OIFF Flashback, в рамках которого интернет-зрители смогут посмотреть фильмы, которые в разное время побеждали и участвовали в международной программе ОМКФ.

Проект уже стартовал и продлится три месяца — до 15 августа.

Киноманов ждут 10 фильмов-победителей и участников международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. Все они будут доступны на платформе проекту OIFF Flashback по ссылке http://oiff.takflix.com/.

Зрители смогут купить единый абонемент на все ленты проекту OIFF Flashback за 375 грн или же выбрать единичный просмотр выбранного фильма за 60 грн.

В программе OIFF Flashback представлены такие фильмы:

Хрусталь (реж. Дарья Жук), Гран-При 9-го ОМКФ

А потом мы танцевали (реж. Леван Акин), Гран-При 10-го ОМКФ, а также награда за «Лучший фильм» международной конкурсной программы и «Лучшую актёрскую работу» (Ливан Ґелбахиани)

Монос (реж. Алехандро Ландес), «Лучшая режиссура» 10-го ОМКФ

Здесь был Саша (реж. Эрнестас Янкаускас), Международный конкурс 10-го ОМКФ

Человек, который купил Луну (реж. Паоло Дзукка), Международный конкурс 10-го ОМКФ

Приют (реж. Шахрбану Садат), Международный конкурс 10-го ОМКФ

Потому что мы мужики (реж. Петтер Соммер, Ю Вемуд Свендсен), «Лучший фильм» конкурса европейских документальных фильмов 10-го ОМКФ

Жалость (реж. Бабис Макридис), «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура» 9-го ОМКФ

Лето 1993 (реж. К. Симон), «Лучший фильм» международного конкурса 8-го ОМКФ

Пылает, пылает, пылает (реж. Чане Баттон), Гран-При 7-го ОМКФ

Если вы соскучились по Одесскому международному кинофестивалю, есть возможность попасть на его онлайн-версию уже сейчас. Учитывая, какую селекцию они проходили в своё время, и фидбэк зрителей, которые не успели посмотреть некоторые из фильмов, а впоследствии не могли нигде их найти, проект именно сейчас стал актуален.