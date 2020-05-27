В Одессе нашли останки человека: что делает полиция

Полицейские начали расследование по факту выявленных в Малиновском районе Одессы человеческих останков.

Как сообщает Малиновский отдел полиции в г.Одессе, скелетированные останки обгоревшего тела были обнаружены за гаражами по улице Ицхака Рабина.



«Они были изъяты и направлены на экспертизу, а сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители устанавливают личность погибшего, обстоятельства и причины его смерти. Следствие продолжается.

как сообщала Одесса News, на территории Приморского района Одессы 32-летний мужчина из-за бытовых недоразумений убил кухонным ножом своего старшего брата.

Фото: Малиновский отдел полиции в г.Одессе