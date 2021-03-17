В Одессе по горячим следам задержали очередного псевдоминёра

В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который предоставил заведомо ложное сообщение о заминировании автомобильной стоянки на улице Генерала Бочарова.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

«У правонарушителя изъяли мобильный телефон, с которого он сообщил ложную информацию. За противоправный поступок гражданину грозит от двух до шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера, 16 марта, около семи часов вечера в дежурную часть территориального отдела полиции поступило анонимное сообщение о заминировании одной из автомобильных стоянок на улице Генерала Бочарова. На место происшествия немедленно были направлены следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые после обследования территории опровергли правдивость полученной информации.

Правонарушителя полицейские установили в течение часа. Им оказался 37-летний житель Суворовского района города. По словам мужчины, таким образом он пытался привлечь внимание к магазину, в котором, по его мнению, продают несвежие продукты.

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан и повреждения объекта собственности следователи начали производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщала Одесса News, одесская полиция пока бессильна в поисках лжеминёров более 300 детсадов Одессы.

Фото и видео: Отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции №1

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