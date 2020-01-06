Одесская полиция разработала операцию «Рождество»

Главным управлением Национальной полиции в Одесской области разработан комплекс мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на время проведения Рождественских праздников.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что правоохранители Одесской области готовы обеспечить безопасность граждан и общественный порядок на Рождество. В Сочельник праздничные богослужения запланированы в 472 культовых сооружениях Одессы и области. Полицейские прогнозируют, что в религиозных массовых мероприятиях примет участие около 60 тысяч верующих.

Чтобы люди смогли спокойно отпраздновать один из главных христианских праздников, более 2 тысяч полицейских будут нести службу непосредственно в местах проведения рождественских богослужений, в том числе 600 совместных с нацгвардейцами автомобильных и пеших нарядов и стационарных постов позаботятся о правопорядке на улицах Одессы и других населённых пунктов области.

«Перед началом праздничных мероприятий все культовые сооружения обследуют полицейские-взрывотехники и кинологи на наличие взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, праздничные новогодние гуляния в Одессе были громкими и массовыми, но, благодаря присутствию сотрудников правоохранительных органов и правосознанию граждан, прошли без существенных нарушений.