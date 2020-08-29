COVID-19 в Одесской области: за сутки 170 заболели, 3 умерли

В Одесской области по состоянию на утро 29 августа лабораторно подтверждён 6 921 случай COVID-19, из них за сутки — 170.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в одесском регионе зарегистрировано 102 смерти от COVID-19. В течение суток 3 новых летальных случая.

Выздоровели всего 1 787 пациентов, за сутки — 45.

Сейчас болеют 5 032 пациента.

В Беляевке Одесской области, находящейся в «красной» карантинной зоне, введены четыре мобильные группы из числа правоохранителей по контролю за соблюдением противоэпидемических ограничений.

Как сообщает Беляевский отдел полиции в Одесской области, по результатам десятидневных проверок на правонарушителей было составлено около 40 протоколов по ст.44-3 КоАП, которая предусматривает штраф в размере до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

«Сюда входят четырнадцать владельцев торговых заведений, деятельность которых приостановлена, а также два водителя городского транспорта, которые проигнорировали запреты регулярных перевозок пассажиров, остальные — продавцы и посетители заведений торговли, которые пренебрегли индивидуальными средствами защиты и подвергали как себя, так и окружающих, опасности», — сообщил и.о. заместителя начальника Беляевского отдела полиции Максим Лойко.

Как сообщала Одесса News, в Украине за последние сутки зарегистрировано 2 481 случай заражения коронавирусом, общее их количество достигло 116 978, умерли — 41.

Фото: Нацполиция Одесской области