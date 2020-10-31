COVID-19 в Украине: за сутки 8 752 случая коронавируса, 155 — летальных

В Украине по состоянию на 31 октября лабораторно подтверждён 387 481 случай COVID-19, из них за сутки — 8 752.

Таковы данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Всего в Украине зарегистрировано 7 196 смертей от COVID-19. За сутки зафиксировано 155 новых летальных случаев.

Выздоровели — 158 928 пациентов. За сутки диагноз снят у 3 902 человек.

Болеют сейчас 221 357 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в Киеве — 781, в Донецкой — 749, Харьковской — 622, Львовской — 514 и Одесской — 507 областях.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Украине зарегистрировали 8 312 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 173 смерти.