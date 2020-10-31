COVID-19 в Одесской области: за сутки — 507 новых больных, 6 умерших

За прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали высокое количество новых случаев заболевания коронавирусом — 507.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно статданным, на утро 31 октября в Одесской области с начала пандемии зафиксировано 24 623 случая коронавируса, 379 летальных случаев (за последние сутки — 6).

Выздоровели всего 3 633 (за сутки 323 пациента).

Продолжают болеть 20 611 жителей Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Одесской области зафиксировано 493 случая коронавируса, умерли 16 человек.