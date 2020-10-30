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COVID-19 в Одесской области: 493 новых случая заболевания, 16 умерших за сутки

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За прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали высокое количество новых случаев заболевания коронавирусом — 493.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно статданным, на утро 30 октября в Одесской области с начала пандемии зафиксировано 24 116 случаев коронавируса, 373 летальных случая (за последние сутки — 16).

Выздоровели всего 3 310 (за сутки 19 пациентов).

Продолжают болеть 29 433 жителя Одесской области.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области было зафиксировано 423 случая заболевания коронавирусом.

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