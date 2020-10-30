В Одесской области — новый раздел на карантинные зоны, кто в красной

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание, на котором утвердила новое эпидемическое зонирование.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram.

По его словам, новое эпидемическое зонирование вступит в силу с 00 ч. 00 мин. 2 ноября (понедельник) и будет действовать 14 дней.

Министр отметил, что в «красную» будут отнесены города Беляевка, Измаил и Теплодар, районы Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский Одесской области.

Одесса осталась в «оранжевой» зоне.

Как сообщила Одесса News, за прошедшие сутки в Одесской области зафиксировали 493 новых случая заболевания коронавирусом, 16 умерших.