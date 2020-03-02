Мэр Одессы провёл внеочередное заседание чрезвычайной комиссии

2 марта мэр Одессы Геннадий Труханов провёл внеочередное расширенное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает официальный сайт города, в повестке дня была оперативная информация о распространении коронавируса (COVID-19) в странах Европы и мира, готовность Одессы принимать пациентов с острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом, а также меры по недопущению распространения заболевания в городе.



В заседании приняли участие представители муниципальных структур и государственных служб, учреждений высшего образования, железной дороги, аэропорта и других транспортных организаций, работающих в городе, а также медицинские работники.



Как отметила руководитель департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко, на сегодняшний день медицинскими учреждениями города определён и отработан алгоритм оказания медицинской помощи пациентам с острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19. Базовым учреждением для оказания медпомощи определена городская клиническая инфекционная больница, в структуре которой имеются 20 изолированных боксов на 65 коек.



В ходе заседания ТЭБ было отмечено, решением сессии Одесского горсовета от 06.02.2020 года департаменту здравоохранения дополнительно выделено 1,62 млн гривен на приобретение средств индивидуальной защиты, изделий медицинского назначения и дезинфекционных средств. Министерство здравоохранения Украины планирует в ближайшее время распределить имеющиеся в наличии экспресс-тесты между городами.



Также существует необходимость в проведении превентивных мер, направленных на ограничение перемещения людей в страны, где уже получил распространение коронавирус. В особенности это касается иностранных студентов, обучающихся в Одессе.

Одесский городской голова поручил участникам заседания создать Специальную комиссию, уточнить План совместных действий и отработать все предусмотренные данным документом мероприятия.



«Каждый из вас понимает всю ответственность, которую несёт перед жителями города. Сегодня нам необходимо объединить усилия для противостояния распространению коронавируса в Одессе», — отметил городской голова Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, с 27 февраля в Международном аэропорту «Одесса» проверяют температуру тела во избежание попадания коронавируса на территорию Украины.



Фото: «Одесса»