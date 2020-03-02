Дело о продаже одесского «Краяна» теперь будет слушаться в режиме видеоконференции

Высший антикоррупционный суд будет проводить дальнейшее апелляционное рассмотрение дела о незаконной продаже в Одессе завода «Краян» в режиме телеконференции.

Соответствующее ходатайство мэр внёс во время заседания суда 28 февраля, с которым суд согласился, пишет ТАЙМЕР.

Труханов заявил, что ездить всякий раз в Киев ему, как мэру миллионного города, неудобно: «Мы же не в каменном веке живём!».

Суд постановил, что в дальнейшем обвиняемые, среди которых, помимо мэра Одессы, есть ряд высокопоставленных чиновников мэрии, будут принимать участие в заседаниях, находясь в Приморском суде Одессы. Судья предупредил, что если телеконференции будут так или иначе затруднять проведение слушаний, он может и пересмотреть своё решение.

Как сообщала Одесса News, в рамках «дела «Краяна» Геннадия Труханова и ряд его подчинённых, включая вице–мэра Павла Вугельмана и главу департамента коммунальной собственности Алексея Спектора, обвиняют в сговоре с частниками, у которых мэрия купила здания завода «Краян», где сейчас организована «новая мэрия». По версии НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры, Одесса вообще не нуждалась в этой покупке, к тому же здания приобрели по завышенной цене.

Ранее дело рассматривал Малиновский суд Одессы, который оправдал обвиняемых по всем пунктам. Но Специальная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на это решение в Высший антикоррупционный суд.