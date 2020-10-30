В больницах Одессы осталась 101 койка для коронавирусных больных

По данным на 16:00 29 октября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободна 101 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт города.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 30 октября в Одессе зарегистрированы 9 859 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 242 новых случая заболевания.

По данным на 30 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 184 пациента с COVID-19, из них 97 человек в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 87 пациентов, из них 83 человека не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, четыре пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на COVID-19. 30 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 49 человек — в ГКБ №10, 16 детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы 11 новых случаев COVID-19 у детей, в числе которых семь девочек и четыре мальчика, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 19 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 6 209 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 484 одессита.

Как сообщала Одесса News, со 2 ноября в Одесской области действует новое карантинное районирование: Одесса будет находиться и далее в «оранжевой» зоне.