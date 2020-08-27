COVID-19 в Одесской области: за сутки 185 новых больных, 3 смерти

В Одесской области по состоянию на утро 27 августа лабораторно подтверждено 6 537 случаев COVID-19, из них за сутки — 185.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в одесском регионе зарегистрировано 93 смерти от COVID-19. В течение суток 3 новых летальных случая.

Выздоровели всего 1 689 пациентов, однако уже третьи сутки выздоровевших нет.

Сейчас болеют 4 755 пациентов.

С 24 августа в «красной» карантинной зоне находится город Беляевка Одесской области, в «оранжевой» — город Измаил, Болградский, Николаевский, Овидиопольский и Саратский районы, «жёлтой» зоне — города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в Украине за сутки обнаружили 1 974 случая коронавируса, 49 человек умерли.