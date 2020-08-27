COVID-19 в Одессе: зарегистрирован 121 новый случай

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 27 августа в Одессе зарегистрированы 2 673 случая COVID-19.

За последние сутки в городе лабораторно подтвердили вирус у 121 человека.

По данным на 27 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 244 пациента с COVID-19. Из них 212 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 32 человека — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в городскую инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев COVID-19 у детей в возрасте от 4 до 17 лет, все находятся на самоизоляции под наблюдением педиатров.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 64 жителя Одессы. К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 807 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1 823 одессита.

Летальных случаев от коронавируса в Одессе за сутки не было.

Как сообщала Одесса News,в Одесской области по состоянию на утро 27 августа лабораторно подтверждено 6 537 случаев COVID-19, из них за сутки — 185, умерли 3 пациента.