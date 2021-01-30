В Одессе снижается заболеваемость коронавирусом, но это всего лишь статистика

В последнее время в Одессе, согласно статистике, наметилась устойчивая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.

Так, за последнюю неделю прирост заболеваемости COVID-19 составил 546 случаев, за предыдущую неделю — 774 случая, за первую неделю января — 1 305 случаев. Для сравнения, недельный прирост заболеваемости, начиная с 1 декабря 2020 года, составлял 3 694 случая.

На протяжении минувшей недели в Одессе ежедневно регистрировалось до 100 новых случаев COVID-19 в сутки, в то время, как в начале декабря минувшего года — 450-700 человек в день, сообщает официальный сайт города.

«Внедрённые в Одессе и в Украине в целом карантинные меры благоприятно повлияли на эпидситуацию в городе. В то же время каждый одессит должен не ослаблять бдительность и продолжать строго соблюдать все противоэпидемические меры — использовать защитные маски, заботиться о гигиене рук, не забывать о социальной дистанции. Это защитит вас, ваших близких и всех окружающих от распространения COVID-19», — отметила заведующая семейной амбулаторией ЦПМСП №2 Юлия Гасюк.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 30 января в Одессе зарегистрировано 36 222 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 63 новых случая заболевания.

По данным на 30 января, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 133 пациента с COVID-19, из них 48 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии — 85 пациентов, из них один человек подключен к аппарату ИВЛ.



За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили десять человек с подозрением на COVID-19.

25 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 25 человек — в ГКБ №10, 36 человек — в городской больнице №5, трое детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 29 января, в опорных больницах Одессы свободна 351 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки новых случаев COVID-19 у детей не зарегистрировано, выздоровели 95 жителей Одессы.

Всего в Одессе зарегистрированы 32 082 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 475 одесситов.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области: за истекшие сутки 2 умерших, 174 заболевших COVID-19.

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