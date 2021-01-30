Одесский оперный приглашает на концерт «Зимний променад»

Концерт «Зимний променад» (Хоровой вернисаж) в Одессе состоится 6 февраля в 18:30 в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Члены постановочной группы: дирижеры-постановщики — Вячеслав Чернухо-Волич, Валерий Регрут; хормейстер-постановщик Валерий Регрут; хормейстеры — Юрий Кучуривский, Иван Газинский; режиссёр-постановщик Павел Кошка.

В I-м отделении: В.А. Моцарт — «Коронационная месса» в исполнении: сопрано — Марина Наймитенко; меццо-сопрано — Анастасия Мартынюк, Екатерина Цымбалюк; тенор — заслуженный артист Украины Владислав Горай, Александр Прокопович; бас — Виктор Шевченко. Увертюру к опере «Свадьба Фигаро» исполнит оркестр.

Во II-м отделении: Ж. Бизе — Куплеты Тореадора из оперы «Кармен» исполняют Виталий Билый, Виктор Шевченко; Ж. Бизе — «Хабанера» ​​из оперы «Кармен» в исполнении Екатерины Цимбалюк, Анастасии Мартынюк; Дж. Верди — Стретта Манрико из оперы «Трубадур» (Эдуард Мартынюк, Олег Злакоман); Дж. Верди — Песня Азучены из оперы «Трубадур» (заслуженная артистка Украины Татьяна Спасская, Марина Годулян), П. Масканьи — Молитва Сантуццы из оперы «Сельская честь» (Анна Литвинова, Анна Бондаренко, хор); Дж. Верди — Сцена на площади из оперы «Аида» ( Аида — Наталья Павленко, Амнерис — заслуженная артистка Украины Татьяна Спасская, Радамес — Олег Злакоман, Амонасро — Виталий Билый, Фараон — Сергей Узун, Рамфис — заслуженный артист Украины Дмитрий Павлюк.

Цена билетов от 40 до 330 грн. Их можно купить здесь.