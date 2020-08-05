Фестиваль «ХХ Век Мьюзик Фест» снова в Одессе!

Доставайте яркие лосины, джинсы варёнки и малиновые пиджаки. Всё это вам пригодится 7 августа, когда стадион «Черноморец» в Одессе превратится в огромный танцпол!

На грандиозном концерте эпохи «ДИСКО 90-х» соберутся сразу 3 легендарных зарубежных группы: ACEOFBASE, EAST 17 и SNAP подарят своей публике массу бурных эмоций и мощный заряд энергии.

Это не фейковые составы групп или «кавер-группы», а те самые артисты, покорившие нас в 90-х. Без сомнений, концерта ярче и динамичнее этого просто не существует!

Несравненная атмосфера и фейерверк хитов и любимых песен 90-х — все это ждёт вас на фестивале «ХХ Век Мьюзик Фест». Никакой фонограммы — артисты исполнят для вас всем известные хиты вживую. Насыщенная программа будет расписана по минутам, поэтому море удовольствия гарантируется.

Шведская группа с интригующим названием «ACEOFBASE» завоевала сердца слушателей сразу тремя хитами из дебютного альбома «HappyNation» в 1992 и достигли первого места в чартах BillboardMainstreamTop 40, тем самым став одной из самых успешных групп 90х. Когда звучат хиты “It’sabeautifullife”, “Allthatshewants”, “Thesign”, “HappyNation”, никто не может устоять на месте.

Boysband «EAST 17» входит в десятку самых успешных мужских групп всех времён. В 1992 году заняли уверенно первые строчки мировых хит-парадов и, спустя 30 лет, музыка и тексты их песен по-прежнему будоражат сердца и души меломанов. Хиты «It’s alright», «House of love», «If you ever», «Stay another day», «Let it rain» имногиедругие.

Немецкий евродэнс дуэт с коротким названием «SNAP» ворвался в 1990 году в хит-парады Европы и Америки с хитом «ThePower», и держался на первых позициях долгие 50 недель. Ни одна дискотека 90-х не обходилась без таких хитов как «Rhythmisadancer», «Colouroflove», «Ooopsup».

У каждого свои воспоминания о 90-х, но музыка для всех одна! На грандиозном концерте 7 агуста мы будем танцевать, отдыхать и веселиться.

Легендарные песни, популярные артисты и незабываемые эмоции — только на «ДИСКО 90-х» в Одессе!

Успейте купить билеты на фестиваль «ХХ Век Мьюзик Фест». Не упустите уникальную возможность увидеть легендарных артистов и потанцевать под любимые песни, которые были на слуху у миллионов.

Купить билеты можно здесь.

Начало в 20.00.