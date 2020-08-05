Одесса отметила 79-ю годовщину обороны города

5 августа состоялось возложение корзин и цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т.Г. Шевченко в честь 79-й годовщины со дня начала героической обороны Одессы от нацистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

Цветы возложили представители ветеранских организаций, депутаты и представители Одесского городского совета.

Учитывая карантинные ограничения, мероприятие проходило с соблюдением санитарных и противоэпидемических мер.

Вспоминая эту дату, глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook написал:

«Мы чтим память и подвиг бойцов, отдавших жизнь, защищая наш край от немецко-фашистских захватчиков.

Несмотря на большое численное преимущество, противнику не удалось блицкригом завладеть городом. 73 дня наши дедушки и бабушки боролись за родную землю, не подпуская врага к Одессе. Оборона города дала возможность контролировать всю акваторию Чёрного моря и спасти десятки тысяч жизней во время эвакуации.

Спасибо нашим павшим героям и низкий поклон всем, кто выдержал нечеловеческую ношу войны».

Фото: «Одесса»