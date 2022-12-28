В последний день 2022 года Одесский ТЮЗ приглашает на зимнюю сказку

Каждый год Санта Клаус приносит подарки всем детям. А кто принесёт подарок самому Санте? Будет обидно, если он останется без подарка.

Чтобы Санта получил свой подарок к Рождеству, Малыш-Эльф, Бабушка Санты, Эльк и Мильке начали срочно искать старинный рецепт волшебного яблочно-ванильного пирога. В поисках потерянного рецепта они встречаются с самыми разными героями сказок, заблудившимися в волшебном лесу.

Чтобы узнать, чем заканчивается эта зимняя история, приходите в Одесский театр юного зрителя 31 декабря к 12 часам.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

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