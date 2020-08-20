В День независимости летняя концертная арена Морвокзал принимает БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Со своими одесскими поклонниками музыканты группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ встретятся в рамках своего крупнейшего гастрольного турне в поддержку нового альбома «Мильярды». И концерт в Одессе станет одним из финальных событий масштабного тура.

Всех друзей группы ожидает грандиозное шоу. Программа покорит размахом и подарит моменты чистого счастья всем зрителям. Романтические новинки, драйвовые хиты и бескрайняя харизма Сергея Танчинца – беспроигрышное сочетание для крутого вечера!

Основная тема нового альбома «Мильярды» – любовь: к близким, к родной земле, просто к людям. Новая пластинка становится ярким этапом новой эры украинской музыки, и вы будете в числе первопроходцев!

Многолетняя творческая история группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ ознаменовалась широким признанием среди украинцев и за пределами нашей страны. Коллектив был назван «Лучшей рок-группой» каналами М2 и М1. Сегодня БЕZ ОБМЕЖЕНЬ собирают аншлаги и продолжают дарить энергию своего творчества тысячам людей.

Цена билета: от 300 до 2 000 грн. Их можно купить здесь

Дата и время начала: 24 августа, понедельник, 20 часов

Место проведения: Летняя концертная арена МОРВОКЗАЛ.