Mario Biondi выступит на сцене Одесского театра оперы и балета

Представитель старой школы на новый манер, стиль Бионди – отменный современный фьюжн, соул, acid-jazz.

Харизма певца, его эмоциональная подача и чарующий баритон делают его мировой знаменитостью. Его называют итальянским Барри Уайтом.

Марио Бионди, уроженец Сицилии, как и многие из его кумиров, петь начал в церковном хоре. Талантливый, яркий, неординарный, Марио Бионди всегда хотел выделиться из толпы. И ему это блестяще удаётся во всех отношениях.

Как ни странно, его восхождение на Олимп началось в Японии в 1988 году. Тогда Марио ещё не выступал, хоть и мечтал об этом с детства. Он занимался продюсированием соул-артистов и при этом записывал собственные мелодии для души.

Однажды, во время тура по Стране Восходящего Солнца Марио всё же решил передать на радио, в одном блоке с записями своих подопечных артистов, собственную песню. Каково же было его удивление, когда уже на следующее утро его дебютный сингл «This is what you are» звучал во всём Токио! Так закончилась успешная карьера продюсера Марио Бионди и началась феноменальная карьера певца Марио Бионди.

Его творческие успехи и достижения – удивительные результаты продаж всех его альбомов и вдохновляющие дуэты с мировыми звёздами. Дебютный альбом стал трижды платиновым. Как отмечают критики, именно подача музыкального материала сыграла важнейшую роль в стремительной карьере Марио Бионди, обладателя тёплого, бархатного оперного баритона.

Истинные ценители музыки, обязательно придут на концерт, чтобы услышать его голос вживую — этого исполнителя нельзя слушать в электронном формате.

Цена билетов от 549 до 2749 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 6 ноября, суббота, 19:00.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod