Одессит завершил выступление в «Танцах со звёздами» бранным словечком

Прошедшим воскресным вечером с завершением очередного прямого эфира пятого сезона шоу «Танцы со звёздами» закончились танцевальные эксперименты одесского эпатажного певца MELOVINа (Кости Бочарова).

Ничто не предвещало вылета певца из шоу.

Поделившись с телезрителями своей новой социофобией — боязнью плохих оценок со стороны жюри, MELOVIN станцевал танго под песню «Океана Эльзы» «Я не сдамся без боя».

Название песни оказалось пророческим в дальнейшей судьбе одессита на проекте.

Члены жюри, в общем-то, дали лестные комментарии к танго MELOVINа с Русиной. Екатерина Кухар сказала «вау!» и даже высказала предположение, что может стать поклонницей певца — мэловинатором. Макс Чмерковский сказал танцору, что это лучший его танец в сезоне, а Влад Яма даже поздравил MELOVINа с удачным танцем, сказав о хореографическом прогрессе.

Однако, по количеству баллов судей (Кухар — 9, Чмерковский и Яма — по 8) в сумме с голосами мэловинаторов Костя Бочаров попал в зону риска и после перетанцовки покинул шоу.

В прощальной речи исполнитель не сдерживал эмоций и нецензурно высказался. Артист благодарил партнёршу — Лизу Русину и расхвалил её, используя бранное словечко, от чего присутствовавшие в зале были несколько ошарашены.

«Я лишился очень многих страхов здесь. Я избавился от социофобии, дрожи, когда ты понимаешь, что твоя партнёрша очень сильно волнуется, но ты говоришь: «Ты ох***нная». Запикнуть не удалось, и это мне очень нравится, потому что это шоу о честности, мотивации и о том, кем можно стать за девять эфиров «Танцев со звёздами. Я затанцевал. Я горжусь, тобой, собой и нами», — признался одессит, после чего поцеловал партнёршу.

За его поведение извинился ведущий Юрий Горбунов.

Одесса News сообщала, как MELOVIN на музыкальном фестивале Atlas Weekend в июле 2021 года в Киеве, поцеловался на сцене с парнем и размахивал флагом ЛГБТ.

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