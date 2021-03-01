На «Голосе страны» одесситка не повернула к себе кресла, зато села на колени к Виннику

В минувшее воскресенье миллионы телезрителей прильнули к экранам своих телевизоров, чтобы следить за отбором «вслепую» участников телепроекта «Голос страны».

На сей раз на кастинг пришла 26-летняя одесситка Катя Руденко. Она певица, имеет свою группу, пишет стихи. Шла на прослушивание, чтобы воспользоваться шансом «быть услышанной».

Екатерина Руденко исполнила песню «City Of Stars» дуэта Ryan Gosling & Emma Stone. Услышать-то и послушать члены жюри выполнили пожелание Кати. Однако никто на её голос не «повёлся». Катя сильно расстроилась, не смогла сдержать слёзы.

К ней на помощь пришёл Олег Винник, который не только вытащил из нагрудного кармана своего пиджака белоснежный платочек, но и предложил ей посидеть в его кресле. Девушка согласилась, и вскоре к ней подсел сам певец, плавно пересадивший Катю к себе на колени под умилительные возгласы публики.

Все члены жюри приглашали Катю попытать счастье на следующий год.

Как сообщала Одесса News, в результате предыдущих прослушиваний на телепроекте «Голос страны» победили одесские вокалистки Ирина Эбралидзе, выбравшая для себя команду Нади Дорофеевой, Женя Семёхина (команда Дмитрия Монатика), Сергей Нейчев — 21-летний певец-аматор из села Кирнички Измаильского района Одесской области, душевно спевший «Чернобрывцы» и выбравший для себя музыкальным тренером Олега Винника, Рудольф Афицерян — тбилисский парень, проживающий в Южном (команда Монатика),

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