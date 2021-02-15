Ряды победителей прослушивания «вслепую» в «Голосе страны» пополнил парень из Южного

В минувшее воскресенье миллионы телезрителей прильнули к экранам своих телевизоров, чтобы следить за отбором «вслепую» участников телепроекта «Голос страны». Ещё 2 представителя Одесской области приняли участие в прослушивании.

И вновь члены жюри — Тина Кароль, Олег Винник, Надя Дорофеева и Дима Монатик — по-разному восприняли пение одесситки Яны Никитиной из Одессы и Рудольфа Афицеряна из Южного, передаёт наш корреспондент.

26-летний парень, родившийся в Тбилиси, но сейчас проживающий в Одесской области, спел тембром, который Дмитрий Монатик назвал «сокровищем, которое хочется приоткрыть».

На его пение повернулись двое судей — Дмитрий Монатик и Надежда Дорофеева. Рудольф выбрал себе в наставники Монатика.

Дотошные статистики подсчитали уровень активности в соцсетях, в частности, в Facebook, уровень сопереживания за Рудольфа. В Москве за него проголосовали 45 % тех, кто смотрел телепроект, в Одессе — 3%.

Не повезло 25-летней одесситке Яне Никитиной, спевшей песню певицы Ava Maх «Kings and Queens».

К ней, к сожалению, не повернулся ни один из членов жюри.

Как сообщала Одесса News, в результате предыдущих трёх прослушиваний на телепроекте «Голос страны» победили одесские вокалистки Ирина Эбралидзе, выбравшая для себя команду Нади Дорофеевой, Женя Семёхина (команда Дмитрия Монатика), Сергей Нейчев — 21-летний певец-аматор из села Кирнички Измаильского района Одесской области, душевно спевший «Чернобрывцы» и выбравший для себя музыкальным тренером Олега Винника.

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