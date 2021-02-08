21-летний парень из одесской глубинки повернул к себе кресла 3-х членов жюри «Голоса страны»

Одесситы третий выпуск телепроекта «Голос страны» подряд продолжают удивлять членов жюри и телезрителей.

В прошедшее воскресенье своим талантом порадовал Сергей Нейчев — 21-летний певец-аматор из села Кирнички Измаильского района Одесской области, душевно спев «Чернобрывцы».

После исполнения песни к Сергею повернулись кресла трёх членов жюри — Олега Винника, Нади Дорофеевой и Дмитрия Монатика.

Надя Дорофеева сказала. что «просто преступлением было бы не взять Сергея в свою команду», Монатик, приглашая Сергея к себе, сказал: «Я буду рад, если Вы придёте в мою команду».

После долгих раздумий Сергей Нейчев выбрал своим музыкальным тренером Олега Винника, который, кстати, нажимая на кнопку, был уверен, что поёт женщина..

Сергей неоднократно побеждал на конкурсах Болгарии и Украины (несколько раз в Киеве), дал несколько сольных концертов в областном центре национальных культур, где он работает, в Измаильском государственном гуманитарном институте, который недавно окончил, в кафе «Пикник» на морвокзале и в родном селе Кирнички.

На кастинг в Одессу его уговорила отправиться супруга Женя (известная в Измаиле вокалистка Евгения Пенова).

Сергей Нейчев благодарит за помощь свою жену, с теплом вспоминает и благодарит недавно отошедшего в вечность своего учителя вокала Ивана Каражекова из Кирничок за первые уроки вокала и внушившего Сергею уверенность в его таланте.

Как сообщала Одесса News, на «слепых» прослушиваниях первых двух выпусков телепроекта «Голос страны» победили одесские вокалистки Ирина Эбралидзе, выбравшая для себя команду Нади Дорофеевой, и Женя Семёхина (команда Дмитрия Монатика).

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