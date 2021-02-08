Пострадавшую в ДТП в Одессе 9-летнюю девочку вводят в кому

Состояние 9-летней девочки, пострадавшей в аварии на пешеходном переходе на углу улиц Разумовской и Мясоедовской в Одессе, стабильно тяжёлое.

Об этом сообщила в видеообращении её мать, пишет ТАЙМЕР.

«Девочка пока ещё в тяжелом состоянии, врачи мне толком ничего не говорят. Её вводят в кому. У мальчика тоже очень серьёзное повреждение головы, но ему получше. Он в сознании, он отдыхает. Его «капают»», — сказала она, поблагодарив всех, кто помогает семье финансово.

Как сообщала Одесса News, 5 февраля пьяный 20-летний водитель автомобиля Toyota Prius устроил ДТП на Молдаванке, в результате которого пострадали 8-летний мальчик и 9-летняя девочка. Малиновский суд Одессы поместил его в СИЗО под залог в 182 тыс. грн. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трёх лет.

Видео: ТАЙМЕР

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