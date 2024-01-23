Жизнь продолжается: 134 малыша родились в Одессе за прошлую неделю

На прошлой неделе в городских роддомах Одессы родились 134 малыша, что на 11 детей больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Среди новых жителей Одессы одна пара близнецов, — говорится в сообщении.

«Новорожденные девочки на последней неделе получили количественное преимущество над мальчиками — на свет появились 70 маленьких одесситок и 64 юных одессита», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первое место по количеству новорожденных на этой неделе разделили городские роддома №5 и №7, в каждом из которых увидели свет по 40 малышей.

Все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в Одесской области родилось 189 детей — 109 мальчиков и 80 девочек.

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