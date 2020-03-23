В Одессе на прошлой неделе родились 164 малыша

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 164 новорожденных, в том числе одна пара близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Численное превосходство на минувшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 93 — на 7 детей больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидела свет 71 юная одесситка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первое место по числу новорожденных на прошедшей неделе разделили городские родильные дома №5 и №7, в каждом из которых появились на свет по 39 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 169 новорожденных.