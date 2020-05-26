Мировая статистика несчастных случаев на сухогрузах впечатляет

Международная ассоциация сухогрузных судовладельцев (INTERCARGO) опубликовала отчёт о несчастных случаях на сухогрузах за 2019 год.

Результаты отчёта публикует сайт Благотворительной организации «Ассоль».



По данным отчёта, основные результаты — 39 сухогрузов были определены как общие потери за период с 2010 по 2019 годы. Из них:

— дедвейтом 10 000-34 999 тонн: погибли 12 сухогрузов, что составляет 30,8% от общего числа 48 пострадавших;

— дедвейтом 35 000-49 999 тонн. Семь судов были потеряны, что составляет 17,9% от общего количества;

— дедвейтом 50 000-59 999 тонн: девять судов были потеряны, что составляет 23,1% от общего числа, при этом пять потерь были связаны с предполагаемым отказом груза (разжижение) и последующей гибелью 72 человек;

— дедвейтом 80 000+ DWT: семь судов были потеряны, или 17,9% от общего количества.

— четыре потери сухогрузов дедвейтом 60 000-79 999 тонн, это составляет 10,3% от общего количества.



Что касается ежегодных потерь судов, то после пикового значения в 2011 году после этого наблюдалось снижение потерь судов.



В докладе подчёркивается, что смещение груза и/или его сжижение являются одной из самых серьёзных проблем для безопасной перевозки сыпучих грузов в течение последних 10 лет, что, вероятно, является основной причиной гибели восьми сухогрузов и 106 моряков. Наиболее распространённой причиной потерь судов была посадка на мель с 17 потерями. Потери из-за затопления составили пять кораблей, и четыре корабля были потеряны по неизвестным причинам, что привело к гибели 35 человек.



Анализ общих потерь за предыдущие десять лет с 2010 по 2019 год:

— 39 сухогрузов мощностью более 10 000 тн были определены как потерянные, или в среднем 4 судна в год.

— Как следствие, 173 члена экипажа погибли или в среднем 17 человек погибали в год.

— Средний возраст потерянных сухогрузов составил 20,8 года.



INTERCARGO считает, что уроки, извлечённые из прошлых инцидентов, играют важную роль в определении необходимости дополнительных улучшений безопасности как на отраслевом, так и на международном уровне, для чего и публикуется подобная отчётность.

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