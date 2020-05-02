В Одессе на 2 мая насчитывается 76 заражённых коронавирусом

За последние сутки в Одессе зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает официальный сайт города, ссылаясь на данные Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины.
На утро 2 мая на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 24 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 19 — жители Одессы.
Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице три человека находятся в тяжёлом состоянии, все — в возрасте старше 60 лет, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких.
Также 19 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии.
Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.
За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 11 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.
В городской инфекционной больнице находится ребёнок в возрасте 3 месяца в удовлетворительном состоянии. Ещё двое детей возрастом 9 лет и 1 год 3 месяца находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении, у одного ребёнка получен первый отрицательный результат контрольного ПЦР-обследования.
В числе заболевших коронавирусной болезнью жителей Одессы — шесть медработников городских лечебно-профилактических учреждений, а также один врач областной детской больницы. Среди заболевших COVID-19 нет сотрудников городской клинической инфекционной больницы.
Утверждается, что все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.
Зарегистрирован один летальный случай 22 апреля у жителя Одессы с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19.
К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 12 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 63 одессита.
Как сообщала Одесса News, на сегодняшнее утро в Одесской области насчитывается 329 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.
Фото: Odessa.Online