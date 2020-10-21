В Украине за сутки зарегистрировано 6 719 случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 21 октября лабораторно подтверждено 315 826 случаев COVID-19, из них за сутки — 6 719.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

В течение суток зафиксирован 141 новый летальный случай. Всего в Украине зарегистрировано 5 927 смертей от COVID-19.

Выздоровели — 2 686 человек за сутки, всего — 132 219 человек.

Больше всего новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Киеве — 559, областях Харьковской — 713 и Одесской — 614.

Как сообщала Одесса News, из общего количества умерших в Украине в результате коронавирусной болезни более 75% составляют больные, которым больше 60 лет.