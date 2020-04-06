Королева Елизавета II призвала британцев к самодисциплине

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к народу своей страны, призвав граждан к решимости и самодисциплине в связи с распространением коронавируса.

Об этом 93-летняя королева сказала в своём видеообращении.



В частности, королева выразила благодарность работникам Национальной службы здравоохранения и других ключевых отраслей и подчеркнула важную роль, которую играет каждый член общества.

«Я говорю с вами в очень непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные изменения в привычном укладе жизни коснулись всех нас», — сказала Елизавета II.

Королева выразила надежду, что в будущем «все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности».

«Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сострадание к ближнему, как и раньше, являются основными в нашей стране», — подчеркнула Елизавета II.

ВВС сообщает также, что Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали коронавирус, был помещён в одну из больниц Лондона. В офисе премьер-министра такой шаг назвали мерой. Спикер главы правительства отметил, что у Джонсона «остаются все симптомы коронавируса».

Представители Джонсона отметили, что, вероятнее всего, он проведёт в больнице одну ночь и уже утром будет из дома проводить совещание правительства. В минувшую пятницу на заседании кабинета по вопросам борьбы с эпидемией Джонсон председательствовал, пользуясь видеосвязью.

Кстати. По состоянию на 9.30 6 апреля в Британии зафиксировали 48 406 случаев заражения коронавирусом. 4 943 человека погибли, 229 — выздоровели.

Всего в мире на данный момент — 1 274 938 инфицированных, 69498 умерших, 265883 выздоровевших от короновирусной инфекции.

Наибольшее количество заболевших в США — 336 851 (умерших 9620), в Испании — 131 646 (умерло 12 641), в Италии -128 948 (умерло 15 887). За сто тысяч больных перевалило в Германии — 100 123 (умерло 1 584) человека.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 8.00 6 апреля в Украине 1 308 лабораторно подтверждённых ПЦР-исследованием случаев COVID-19, из них 37 летальных.