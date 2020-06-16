Супругу Президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в Киеве с пневмонией.

Об этом сообщает в Telegram Офис Президента.

«Жену Президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в городе Киеве», — говорится в сообщении.

По данным ОП, в настоящее время диагноз Елены Зеленской: «COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0».

«В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное», — сообщили в Офисе главы государства.

Отмечается, что жена Президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

В то же время в ОП рассказали, что проведённые вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Как сообщала Одесса News, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди Украины был обнаружен коронавирус.