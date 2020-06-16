Супругу Президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в Киеве с пневмонией.
Об этом сообщает в Telegram Офис Президента.
«Жену Президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в городе Киеве», — говорится в сообщении.
По данным ОП, в настоящее время диагноз Елены Зеленской: «COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0».
«В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное», — сообщили в Офисе главы государства.
Отмечается, что жена Президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.
В то же время в ОП рассказали, что проведённые вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.
Как сообщала Одесса News, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди Украины был обнаружен коронавирус.