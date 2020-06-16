15 одесситок получили из рук мэра Почётный знак «Мать-героиня»

15 июня Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил 15 одесситок, вручив им Почётный знак «Мать-героиня», которым они были удостоены Указом Президента Украины №893/2019 от 07.12.2019 года.

Официальный сайт города назвал имена этих женщин, получивших из рук мэра Одессы Знак и удостоверение к нему:

— Воробьёва Наталья Григорьевна – мать 5 детей;

— Горбулинская Надежда Ивановна — мать 6 детей;

— Даниленко Татьяна Петровна — мать 6 детей;

— Дульская Ольга Викторовна — мать 7 детей;

— Казакова Елена Ивановна — мать 5 детей;

— Криулина Татьяна Алексеевна – мать 7 детей;

— Матуляк Елена Олеговна — мать 7 детей;

— Мельниченко Светлана Владимировна — мать 5 детей;

— Наконечная Людмила Анатольевна — мать 6 детей;

— Ролинская Галина Дмитриевна — мать 7 детей;

— Саркисова Оксана Валерьевна — мать 7 детей;

— Свиркина Татьяна Леонтьевна — мать 5 детей;

— Сорочан Алёна Анатольевна — мать 5 детей;

— Ткачук Светлана Евгеньевна — мать 5 детей;

— Хоменко Анна Николаевна — мать 5 детей.

Отмечается, что на сегодняшний день уже 210 одесситок удостоены этого почётного звания, из них девять мам имеют более 10 детей.

Кстати. Почётное звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.