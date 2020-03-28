Зеленский в Международный день театра присвоил звание одесской артистке

По случаю Международного дня театра Указом Президента Украины ряд деятелей театрального искусства удостоен государственных наград., в том числе одна одесская актриса.

Как сообщается на официальном сайте Президента Украины, за весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Международного дня театра почётное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ» удостоена ГУЛЬЧЕНКО Валентина Порфирьевна — артистка, ведущий мастер сцены коммунального учреждения «Одесский театр юного зрителя Юрия Олеши».