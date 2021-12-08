Мэр Одессы наградил известного одесского журналиста Евгения Голубовского

8 декабря в ходе сессии Одесского горсовета мэр Одессы Геннадий Труханов вручил известному одесскому журналисту, культурологу Евгению Голубовскому Почётный знак Одесского городского головы имени Г.Г.Маразли І степени.

Как сообщает официальный сайт города, высокая награда Одессы вручена Евгению Моисеевичу за многолетнюю просветительскую и культурно-творческую деятельность, активную общественную позицию, весомый вклад в развитие литературы и искусства.

«Сегодня мы имеем честь поздравлять известного одесского журналиста, культуролога, вице-президента Всемирного клуба одесситов, редактора газеты «Всемирные одесские новости», заместителя редактора литературно-художественного альманаха «Дерибасовская-Ришельевская», руководителя литературной студии «Зелёная лампа» Евгения Моисеевича Голубовского», — отметил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

5 декабря 2021 года Евгений Голубовский отметил 85-летний юбилей. Многие годы знаток литературы занимается сбором и хранением исторических данных о нашем городе и щедро делится историей Одессы. Также Евгений Моисеевич уже много лет принимает участие в работе городской историко-топонимической комиссии, ещё с середины 90-х годов, когда улицам центральной части Одессы только начинали возвращать их исторические названия.

«Каждый год мы слышим, что Одесса не та. Это продолжается уже больше 150 лет. Конечно не та, что была при Пушкине. Конечно не та, что была при Гоголе и Жаботинском. Одесса меняется. Она меняется, как меняемся все мы. И если мы будем одесситами, то и Одесса будет оставаться Одессой. В общем, давайте все вместе любить Одессу. Спасибо вам», — поблагодарил Евгений Моисеевич за поздравления.

Для справки. Евгений Моисеевич Голубовский родился в Одессе 5 декабря 1936 года. Окончил Одесский политехнический институт. Проработав несколько лет инженером, Евгений Голубовский ушёл в журналистику, связанную с культурой и историей Одессы. В своё время он был корреспондентом и редактором многих одесских газет. Четыре года возглавлял депутатскую комиссию Одесского горсовета по культуре. Двенадцать лет вёл культурологические телепрограммы «Конец века» – «Новый век», рубрику «Многонациональная Одесса» в журнале «Пассаж».

В 1990 году Евгений Голубовский создал газету Всемирного клуба Одесситов «Всемирные Одесские новости», а ещё через 10 лет стал заместителем редактора литературно-художественного альманаха «Дерибасовская–Ришельевская» (с 2000 г.).

Евгений Голубовский публикуется в журналах Украины, США, Израиля и других стран. Является членом Национального союза журналистов Украины и председателем Общественного совета Музея современного искусства Одессы. В арсенале его наград – «Золотое перо Одессы», «Общественное признание» и Почётная награда Одесского городского головы имени Григория Маразли II и III степеней.

Как сообщала Одесса News, 6 декабря по случаю Международного дня волонтёра Указом Президента Украины группа одесских волонтёров удостоена государственных наград.

Фото: «Одесса»

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