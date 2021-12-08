Контрадмирал Алексей Неижпапа хочет ещё 2 американских катера

Военно-морские силы Украины хотят увеличить количество американских катеров Island во флоте до 7 единиц.

Об этом рассказал командующий ВМСУ, контрадмирал Алексей Неижпапа телеканалу «Бриз», пишет USM.

Отмечается, что первые патрульные катера Украина начала получать ещё в 2019 году. Планировалось, что Украина получит 5 катеров Island, но теперь их количество хотят увеличить до 7.

«Решением Правительств Украины и Соединённых Штатов Америки ведётся помощь в комплектовании корабельно-катерного состава. Согласно плану, мы должны иметь 7 таких единиц, которые составят отдельный дивизион патрульных катеров», — сказал контрадмирал.

Отдельный дивизион катеров будет базироваться в порту Южный, где есть соответствующая инфраструктура.

Ранее флот ВМСУ пополнился катерами «Старобельск» и «Славянск». Позже ещё два катера типа Island официально ввели в состав ВМС Украины — «Сумы» и «Фастов». Также США готовят к передаче катер Island «Вячеслав Кубрак».

Патрульные катера типа Island являются частью американского пакета помощи по безопасности на сумму более $2,5 млрд, которую США предоставляют Украине с 2014 года.

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