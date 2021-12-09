Наживались на детишках: в Одесской области чиновники присвоили 23 млн гривен

В Одесской области правоохранители разоблачили должностных лиц, которые присвоили бюджетные средства в сумме 23-х миллионов гривен, выделенных на питание в учебных заведениях.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, к противоправным действиям причастны председатели и бухгалтеры двух сельских советов Ширяевской объединённой территориальной громады и несколько местных предпринимателей.

Установлено, что должностные лица подписывали фиктивные договоры с физическими лицами-предпринимателями на закупку и поставку продуктов и других товаров в сады и школы по завышенным ценам. Зато самостоятельно покупали продовольствие на рынках по более низким в разы ценам, а разницу обналичивали и распределяли между собой. За три года правонарушители заключили тысячи таких сделок на 23 миллиона гривен.

На рабочих местах, по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов были проведены санкционированные Киевским районным судом Одессы обыски. В качестве вещественных доказательств изъяты банковские карты, фиктивные печати ФЛП, договоры, накладные, сессионные решения и другая документация.

Действия правонарушителей квалифицированы по ч.3 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением, совершённые повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы сроком от трёх до восьми лет.

Продолжается досудебное расследование.



Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года правоохранители разоблачили должностных лиц в подделке документов и присвоении почти миллиона гривен бюджетных средств, выделенных на обустройство зоны отдыха на Жеваховой горе в Одессе.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat