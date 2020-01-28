В Одесской области арестованы два полицейских, занимавшихся разбоем

По ходатайству прокуроров прокуратуры Одесской области вчера, 27 января, взят под стражу действующий и бывший сотрудник полиции, подозреваемые в совершении разбоя.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что 24 января правоохранители задержали двух мужчин 27 и 29 лет во время разбойного нападения на дом фермера. Злоумышленники, которые оказались полицейскими, хотели завладеть его деньгами.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГБР в Николаеве.

Как сообщала Одесса News, 16 декабря 2019 года оперативники управления стратегических расследований в Одесской области, следователи областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области задержали преступную группу, занимавшуюся разбоем в частных домах граждан, в момент совершения ими преступления.