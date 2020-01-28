Звания Героев Украины удостоены погибшие на пожаре в Одессе

Преподавателю Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анне Леонидовне Бортюк и спасателю Сергею Николаевичу Шатохину, погибшим 4 декабря 2019 года при пожаре на Троицкой, 25, присвоены звания Героев Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (посмертно).

Об этом говорится в Указе Президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном на официальном сайте Главы государства.

Отмечено, что высокого звания они удостоены «за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара».

Как сообщала Одесса News, Анне Бортюк было 43 года. В колледже она преподавала высшую математику и информационные дисциплины. Во время пожара она выводила студентов, но сама выйти не смогла.

Командир отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщик службы гражданской защиты Сергей Шатохин ушёл из жизни в 38 лет. Во время тушения пожара в колледже и эвакуации студентов он получил тяжёлые травмы и умер в одесской больнице.