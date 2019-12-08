В одесской больнице умер спасатель, получивший травмы на пожаре в колледже

В одесской больнице умер спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме после тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом на странице Facebook сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

«Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжёлые травмы. Врачи три дня боролись за него, но жизнь смелого спасателя оборвалась…», — сообщил Куцый.

Это уже восьмой погибший в трагедии в одесском институте.

По сообщению спасателей, 4 декабря в 12.20 скончалась в больнице студентка колледжа Ксения Бабенко, 5 декабря в 17.40 обнаружено тело преподавателя Анны Бортюк, 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела ещё 2 погибших, 7 декабря в 00.40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека, в 16:30 во время разбора завалов обнаружены 2 тела.

В субботу сотни жителей северного жилого массива Одессы, студентов и преподавателей колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса проводили в последний путь преподавательницу Анну Бортюк. Она погибла, когда в очередной раз зашла к горящему зданию колледжа, где ещё оставались подростки-студенты.

Спасатели ищут под завалами ещё 10 человек. 9 человек находятся в больницах города.

«Продолжается разбор конструкций на цокольном этаже на площади 530 кв.м. Подразделениями ГСЧС проводятся поисково-спасательные работы. К ним привлекли 231 человека», — рассказал Куцый.



Все службы работают в круглосуточном режиме.



Как сообщала Одесса News, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Полиция расследует две версии причины пожара: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

В связи с трагедией, которая произошла в Одессе в результате пожара 4 декабря и привела к человеческим жертвам, Указом Президента Украины 8 декабря объявлен в стране днём траура.

Фото: Odessa Online, ГУ ГСЧС в Одесской области, Думская, Одесса News

Видео: Нацполиция, ГУ ГСЧС