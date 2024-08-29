В Одесской области за сутки произошёл 31 пожар, в том числе в Одессе — 6

31 пожар зафиксировали спасатели Одесской области за истекшие сутки.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что в Одессе было 6 пожаров. 17 раз пожарные команды выезжали разные районы области, где горела сухая растительность. Таких участков было общей площадью 8 га.

На сегодняшнее утро наблюдается незначительное тление в квадрате 14 на полях фильтрации в Одессе. Работы по проливке тлеющих участков продолжаются. К этой работе в течение суток привлекались 3 единицы техники и 7 пожарных.

Сегодня ночью в селе Прилиманское Авангардовской территориальной общины, по улице Новой горела крыша и чердак одноэтажного жилого дома. Почти через час спасатели полностью ликвидировали пожар на общей площади 200 кв.м. Пожарным удалось спасти жилой дом. Погибших и пострадавших нет.

Зато в тяжёлом состоянии с ожогами тела госпитализирован сегодня ночью в селе Новоукраинка Раздельнянского района 48-летний хозяин дома по улице Одесской, пострадавший при пожаре пристройки к жилому дому. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 12 кв. метров. Восьми пожарным удалось спасти рядом расположенный жилой дом. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Одесса News информировала, что утром 27 августа в Одессе по улице Небесной сотни возникло возгорание купола храма мужского монастыря.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy