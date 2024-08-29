Одесский оперный приглашает на балет “Жизель”

31 августа Одесский оперный театр приглашает на вечер романтического, мистического и гениального балета Адольфа Адана “Жизель”. Среди многочисленных историй, рассказанных на языке танца, не было создано ничего более прекрасного и печального, чем эта драма.

Благодаря обаянию его сюжета и совершенной хореографии, этот романтический шедевр вошёл в классику балета и стал, наравне с «Лебединым озером», самым известным и популярным балетом мира.

Балет в 2-х действиях.

Приходите к 17 часам.

Стоимость билетов от 290 гривен. Их можно купить здесь.

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