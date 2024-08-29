НАБУ провело обыски в кабинетах главы Одесского облсовета и его советницы

Обыски у главы Одесского областного совета Григория Диденко и его советницы Лилии Томашевской проходили 29 августа.

Об этом сообщила «Думская», ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что обыски проводят детективы НАБУ.

«С чем это связано, пока неизвестно», — говорится в публикации.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года из-за нарушения языкового закона председателя Одесского областного совета Григория Диденко вызывали в Киев к Уполномоченному по защите государственного языка. В мае 2023 года прокуратура открыла против Диденко уголовное производство по препятствованию деятельности депутата местного совета.

Диденко, возглавляющий региональную организацию партии «Слуга народа», и Томашевская, являющаяся депутатом райсовета этой же партии, в августе прошлого года, по информации СМИ, были замешаны в распределении более семи миллионов гривен со значительным нарушением процедуры на кормление пациентов одесского онкодиспансера.

Также Томашевская способствовала действиям Диденко по выселению волонтёров из здания издательства «Черноморье».

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