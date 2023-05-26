Прокуратура завела уголовное дело на главу Одесского облсовета Григория Диденко

Прокуратура начала уголовное производство по председателю Одесского областного совета Григорию Диденко.

Сообщение об этом получила депутат областного совета от «Евросолидарности» Юлия Чухало, о чём она написала в Facebook.

По её словам, Григорий Диденко скрывает от депутатов документы — не предоставляет копии своих распоряжений, хотя согласно закону и регламенту это должен делать. В этих документах может содержаться информация о расходовании бюджетных средств, превышении полномочий и злоупотреблении властью в военное время.

Отмечается, что прокуратура открыла уголовное производство по препятствованию деятельности депутата местного совета.

Виновному грозит от штрафа до трёх лет ограничения свободы.

«Надеюсь, что прокуратуре хватит смелости, чтобы выполнить свою работу и привлечь к ответственности виновных», — написала Чухало.

Юлия Чухало

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года из-за нарушения языкового закона председателя Одесского областного совета Григория Диденко вызывали в Киев к Уполномоченному по защите государственного языка.

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