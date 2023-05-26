Куда пойти в Одессе в выходные дни 27-28 мая

В выходные 20-21 мая одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

27 и 28 мая в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко, на сцене «Ракушка», состоятся праздничные концерты, посвящённые годовщине военно-патриотической акции «С песней к Победе!». Перед зрителями выступят: оркестр Национальной гвардии г. Одессы; артисты Одесской филармонии имени Давида Ойстраха; композитор, баянист, автор и исполнитель песен Владимир Войцеховский; бронзовые призёры Украины по европейским танцам Александр и Наталья Бевзюк. Приходите к 15:00.

27 мая Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на балет «Жизель» Адольфа Шарля Адана, возможно, наиболее романтичное произведение последних столетий. Балет в 2-х действиях с одним антрактом. Длительность 2 часа. Стоимость билетов 100-500 гривен. Приходите к 16:00.

27 мая в Одесском театре музыкальной комедии им. М. Водяного состоится грандиозное хореографическое представление по мотивам известной драмы-феерии «Мавка». Известный классический сюжет Леси Украинки в новом формате с невероятными визуальными спецэффектами и невиданными сценическими решениями. Прекрасный отдых и куча эмоций для всей семьи гарантированы. Стоимость билетов от 390 гривен. Приходите к 19 часам. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

27-28 мая в Одесском зоопарке художественная выставка «Волшебный мир зверят». Экспозиция посвящена животным зоопарка. Для посетителей художники проведут мастер-класс. Также гостей ждёт праздничный концерт. Приходите на официальное открытие 27 мая к 11:00.

До 2 июня в артпространстве “Диалоги” на Соборной площади, 2, открыта выставка украинского фотографа Алекса Заклецкого, посвящённого маякам Украины. Автор поставил себе цель – сфотографировать все 42 маяка, начиная от маяка Шаганы и до самого Мариуполя. Но до Одессы доехали только 12 фотографий – остальные фото сейчас экспонируются в других галереях.

До 4 июня в Доме Блещунова экспонируется увлекательная выставка Владимира Лукьянова “Шинематограф: эстетика алгоритмов” об исследовании новейших технологий ШИ и АR и их неограниченных возможностей. Посетителям предлагется 8 произведений в технике моушен и компьютерной графики, которые были сгенерированы с помощью Искусственного Интеллекта (ШИ), и способны “оживать” через камеру вашего смартфона благодаря возможностям Дополненной Реальности (AR) без создания каких-либо приложений. Выставка заставит посмотреть на привычные вещи совсем с другой стороны – с той, о которой вы даже не представляли. Ознакомиться с выставкой можно по адресу: ул. Польская, 19.

Уютных выходных!

Фото: Александр Александров/Одесса News

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