Как провести в Одессе последние летние дни

Последние летние выходные дни в Одессе, как всегда, будут отличаться разнообразием мероприятий, тем более, что город находится накануне празднования своего 225-летия.

Выбор за Вами!

Вечером 31 августа в честь празднования Дня города Одессы состоится открытие после реставрации колоннады Воронцовского дворца. На площади возле бельведер-колоннады будет представлена красочная концертная программа «Fusion Fest».Начало в 20:00. Также возле колоннады, на воссозданной площадке в виде амфитеатра, будет представлена концертная программа «Fusion Fest». Перед гостями вечера выступят солисты и коллективы Одесского муниципального театра духовой музыки им. А. Салика. Фестиваль познакомит одесситов и гостей города с разными музыкальными направлениями — шедеврами классического музыкального искусства, произведениями украинской и одесской тематики. «Fusion Fest» — традиционный творческий проект, который проводится в Одессе ежегодно на различных локациях города.

1 сентября в 12:00 в помещениях, открытых в стереобате колоннады в ходе проведения ремонтно-реставрационных работ, откроется выставка «Бельведер сквозь века». В экспозиции будут представлены репродукции старинных гравюр, фотографий, чертежей, технической документации, а также выявленные в процессе натурных работ материалы. Ознакомиться с экспозицией выставки можно будет до 3 сентября.

31 августа-1 сентября в Одесском муниципальном музее личных коллекций им.А.В.Блещунова выставка работ фотолюбителей «Добрососедство». Выставка подготовлена этим музеем совместно с Одесским домом-музеем им. Н.К.Рериха. Участники клуба фотолюбителей — участники ряда международных выставок, организаторы ежегодных совместных фототуров по Израилю. Открытие состоится по адресу музея Блещунова: ул. Польская, 19, квартира № 6.

1 сентября в 20:00 на Театральной площади Одессы состоится гала-концерт «Odesa Ballet Gala Classik&Moderm» в рамках V фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере». Выступят звёзды мирового балетного искусства. В концерте примут участие: солистка Австралийского балета Мельбурна Натали Куш, ведущий солист American Ballet Theatre, Royal Opera House, Bayerische Staatsoper, Dutch National Ballet Мэтью Голдинг, солисты Национальной оперы Украины — заслуженная артистка Украины Наталья Мацак, Сергей Кривоконь, ведущие артисты балета, хора и оркестра Одесского национального академического театра оперы и балета. В программе — фрагменты из балетов, классические и современные хореографические миниатюры.

Каждое воскресенье с 1 по 29 сентября в 18:00 в Кафедральном Соборе Св. Павла (ул. Новосельского, 68) будут проходить органные концерты. Вечера органной музыки в Кирхе начнутся с концерта «Органные стихии сентября», посвящённого Дню города. Выступают: Дмитрий Морозов (орган, Харьков), Елена Ширяева (сопрано, Харьков) Елена Рихтер (сопрано, Одесса).

До 10 сентября в арт-галерее Летнего театра одесского Горсада выставка известного художника Юрия Горбачева. Выставка Юрия Горбачева – подарок всем одесситам. Посетители галереи будут впечатлены буйством красок, энергетикой, позитивом, которые так характерны для творчества художника.

31 августа-1 сентября в Музее современного искусства Одессы (Белинского, 5) новая экспозиция музейной коллекции. Кураторы выставки совместили разные школы, стили, языки, демонстрируя идею искусства как чувственно–рациональные размышления о человеке, природе и обществе в их сложных взаимосвязях и отношениях.

До 15 сентября в двух залах Музея западного и восточного искусства (Пушкинская, 9) проходит выставка «С видом на море».

31 августа-1 сентября снова в Одессе накрывают столы с вкусной тюлечкой и форшмаком. Стать гостем большого застолья можно будет в Старобазарном сквере. В программе фестиваля — театр абсурда, беспроигрышная лотерея, чемпионат по форшмаку среди всех желающих. Гостей в самых ярких образах ждут ценные призы. Вход свободный.

31 августа-1 сентября Одесса встретит свой самый легендарный рок-фестиваль – «Пикейные жилеты» памяти Игоря Ганькевича. В этот раз он пройдет на территории Летнего театра в Горсаду. Среди гостей фестиваля — «Текиладжаз», Стас Подлипский, группы «Дюковский Сад», «Буратинов День», МОД, ZEECOOL, WindRunners, Galsi Band, «Пасть Крокодила» и многие другие. 1 сентября на сцене театра состоится награждение победителей Всеукраинского конкурса и концерт. Вход свободный.

31 августа самый душевный музыкант и мечтатель на украинской поп-сцене Сергей Бабкин споёт для одесситов в Зеленом театре. Для одесситов музыкант подготовил свою свежую концертную программу. Но и без старых хитов не обойдется! Стоимость билетов — 400-950 грн.

До 8 сентября на территории парка «Преображенский» в рамках фестиваля «Хочу в Одессу» проходит «Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей». 30 невероятных световых инсталляций, которые раскрывают историю и культуру загадочной и таинственной Поднебесной. Красочные фигуры розовых фламинго, сады панд и райских птиц, 40-метровый огнедышащий дракон, увлекательная шоу-программа, китайская церемония чаепития, шедевры китайской кухни, тематические мастер-классы, а также море положительных эмоций и впечатлений. Стоимость билетов 160 – 200 грн. Время работы: с 21.00 до 24.00. Адрес: Парк «Преображенский», ул. Новощепной Ряд, 27 (вход с ул. Мечникова).

Уютных выходных!

Фото: Одесса, Одесса News, Думская, ТАЙМЕР