Галерея ArtOdessа в Летнем театре Городского сада открыла новую выставку

Галерея ArtOdessа в Летнем театре Городского сада до 21 сентября демонстрирует новую выставку, на которой встретились самые неожиданные предметы, образующие оригинальные изображения.

Представлено 54 коллажа 26 авторов, среди которых есть маститые, а также молодые.

В коллажах использованы ореховые скорлупки и консервные банки, ткань и газеты, товарные упаковки и ксерокопии, а клей помог соединить различные элементы в художественные произведения высочайшего уровня.

Выставка называется «Кто вы, господин Немо?». Как пояснили её организаторы, Немо, то есть, Никто – это все авторы работ.

Фото: Одесса News, Думская

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